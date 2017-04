Odvetnik Hribernik obsodbo Noviča označil za hud poraz pravosodja

Ljubljana, 13. aprila - V obrambi so po besedah Jožeta Hribernika, odvetnika Milka Noviča, naravnost šokirani nad današnjo odločitvijo sodišča, ki je Noviča spoznalo za krivega umora Janka Jamnika. "To je hud poraz pravosodja. Ugled pravosodja je že tako nizek, s to sodbo pa je padec strahoten," je poudaril Hribernik, ki je že napovedal pritožbo.