V Avstriji zbrali 560.000 podpisov proti TTIP, Ceti in Tisi

Dunaj, 13. aprila - V Avstriji se je pod državljansko pobudo proti prostotrgovinskim sporazumom med EU in ZDA (TTIP), EU in Kanado (Ceta) ter mednarodnemu sporazumu o trgovini s storitvami (Tisa) podpisalo 562.379 državljanov, kar pomeni, da bo to vprašanje obravnaval parlament. Pobudniki želijo, da poslanci prepovejo sklenitev katerega koli od omenjenih sporazumov.