Nadzorniki radeške občine pri pregledu poslovanja ZD Radeče ugotovili hujše kršitve

Radeče, 13. aprila - Nadzorniki radeške občine so pri pregledu poslovanja Zdravstvenega doma (ZD) Radeče ugotovili hujše kršitve predpisov in nepravilnosti v poslovanju. Delovna inšpekcija pa naj bi po neuradnih informacijah zaradi sumov o nepotizmu direktorico doma Ingrid Sotošek Kus prijavila protikorupcijski komisiji, sta poročala časnika Delo in Dnevnik.