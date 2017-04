Protestniki v Budimpešti oblikovali veliko srce

Budimpešta, 13. aprila - V Budimpešti se je v sredo znova zbralo okoli 10.000 ljudi, ki so izrazili nasprotovanje politiki do ugledne zasebne ameriške Srednjeevropske univerze (CEU) in nevladnih organizacij. Na trgu v središču madžarske prestolnice so protestniki oblikovali veliko srce z napisom "civil" v sredini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.