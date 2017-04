Astronomi sestavili prvo sliko črne luknje

Pariz, 13. aprila - Po petih nočeh opazovanja so astronomi sporočili, da so morda uspeli zajeti prvo sliko črne luknje. To jim je uspelo s pomočjo mreže teleskopov, ki se razprostira od Havajev do Antarktike in Španije. Sliko bodo sicer razvijali več mesecev, a so znanstveniki optimistični, da so blizu novim odgovorom ene glavnih skrivnosti veselja.