Dolenjska najbolj robotizirana v državi

Novo mesto, 13. aprila - V Šolskem centru Novo mesto so ob predstavitvi zbornika 25 let industrijske robotike v jugovzhodni Sloveniji in Posavju danes pripravili Dan avtomatike in robotike. Ker je Dolenjska najbolj industrijsko robotizirano območje v državi, pa so želeli hkrati prikazati stanje in razvoj robotike v 25-letnem obdobju od vpeljave prvega robota v industrijo.