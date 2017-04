Newyorški avtomobilski sejem v znamenju močnih avtomobilov, varčnost v ozadju

New York, 13. aprila - V sredo je na razstavišču Jacob Javits za novinarje odprl svoja vrata newyorški mednarodni avtomobilski sejem, ki si ga vsako leto ogleda okrog milijon ljudi, letos pa se je registriralo 6350 novinarjev in predstavnikov industrije. Sejem, na katerem prevladujejo močni, veliki, potratni in na oko privlačni avtomobili, bo odprt od 14. do 23. aprila.