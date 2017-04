Na Štajerskem pričakovati umirjen vstop v novo turistično sezono

Maribor, 13. aprila - Ponudniki turističnih namestitev na območju Maribora in širše okolice med prihajajočimi prazniki pričakujejo vsaj polovično zasedenost, kar je na ravni prejšnjih let. V tem delu leta sta v ospredju predvsem kolesarski in kulinarični turizem, osrednje novosti letos pa prenovljeni Bike Park Pohorje ter nova hotela v Šentilju in Mariboru.