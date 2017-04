Inštitut za slovenski jezik z zbiranjem predlogov za nove besede odpira vrata vsem uporabnikom slovenščine

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 27. aprila - Na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU že več let dobivajo predloge za nove besede, ki jih v zadnjem času zbirajo in objavljajo na svoji Facebook strani, lani pa so prvič izvedli akcijo Beseda leta. O predlogih in njihovem zbiranju je za STA spregovorila znanstvena sodelavka na inštitutu za področje etimologije Simona Klemenčič.