Umar ob gospodarski napovedi Bruslja: V prihodnjih dveh letih nadaljevanje širše osnovane gospodarske rasti

Ljubljana, 13. februarja - Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) za Slovenijo pričakuje nadaljevanje širše osnovane gospodarske rasti letos in prihodnje leto, kar se sklada z danes objavljeno zimsko napovedjo Evropske komisije. Ključna dejavnika rasti ostajata izvoz in zasebna potrošnja, krepijo pa se tudi investicije.