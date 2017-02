Zaradi več vlomov v Postojni ovadili dva Velenjčana

Postojna, 13. februarja - Policija je pred dnevi v zvezi s štirimi vlomi v gostinske obrate v Postojni, ki so se zgodili konec oktobra, prišla na sled 23-letnima Velenjčanoma. Oba so v preteklosti že večkrat obravnavali za podobna kazniva dejanja. Policisti bodo zoper oba podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo, so danes sporočili s koprske policijske uprave.