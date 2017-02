Švicarji podprli lažjo pridobitev državljanstva za tretjo generacijo priseljencev

Bern, 12. februarja - Švicarji so danes na referendumu podprli možnost, da bo tretja generacija priseljencev lažje pridobila državljanstvo, kažejo prve projekcije rezultatov. To je podprlo okoli 59 odstotkov udeležencev referenduma, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki že ocenjuje, da so Švicarji tako jasno zavrnili populistično desnico, ki se je borila proti temu.