Na Ljubnem še enkrat peto mesto in kanček razočaranja za Slovenke

Ljubno ob Savinji, 12. februarja - Svetovni pokal smučark skakalk na Ljubnem se je danes končal z drugo tekmo in trojno nemško zmago, slovenske tekmovalke pa so ponovile dosežek s sobotne tekme; Ema Klinec je bila peta, v slovenskem taboru pa so bili tudi malo razočarani, ker so dekleta ostala brez želenih stopničk.