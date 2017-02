Pogrešajo 54-letnega Alojza Jakšeta iz Novega mesta

Novo mesto, 10. februarja - Od četrtka popoldne pogrešajo 54-letnega Alojza Jakšeta iz Broda 22 v Novem mestu. Peš je odšel od doma neznano kam v četrtek ob približno 16. uri. Je močnejše postave in visok okoli 170 centimetrov. Oblečen je bil v modre hlače in modro jakno ter obut v črne čevlje. Na glavi je imel črno kapo, so sporočili s Policijske uprava Novo mesto.