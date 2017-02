Partnerstvo za spremembe se nadaljuje z medresorskim mentorstvom

Ljubljana, 10. februarja - Projekt Partnerstvo za spremembe, ki sta ga v letu 2015 zasnovala ministrstvo za javno upravo in AmCham Slovenija, bo odslej bogatilo mentorstvo. To je dober način za učinkovito medresorsko povezovanje, je po današnjem srečanju mentorjev in njihovih mentorirancev poudaril premier Miro Cerar.