Ob 100-letnici rojstva gledališčnika Jožeta Babiča več prireditev

Ljubljana, 13. februarja - Danes mineva 100 let od rojstva gledališkega in filmskega režiserja, igralca in dramaturga Jožeta Babiča. Bil je pobudnik profesionalizacije novogoriškega gledališča ter prvi direktor in umetniški vodja Primorskega dramskega gledališča, zdaj Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Ob tej priložnosti se ga spominjajo z več dogodki.