Mariborski svetniki začeli razpravo o projektu sortirnice

Maribor, 9. februarja - Mariborski mestni svet je po uskladitvi vseh proceduralnih predlogov in pobudah ter vprašanjih po uri in pol seje vendarle začel z obravnavo Snaginega projekta sortirnice odpadkov. Potem, ko so nekatere svetniške skupine neuspešno zahtevale ločene razprave za paket petih dokumentov v tej zvezi, so se le dogovorili za časovno neomejeno razpravo.