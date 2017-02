Brglez in Bervar sprejela kurente

Ljubljana, 9. februarja - Predsednika državnega zbora in državnega sveta, Milan Brglez in Mitja Bervar, sta danes pred poslopjem parlamenta že tradicionalno sprejela delegacijo 57. Kurentovanja oz. pustne like in maske s Ptujskega, na čelu s kurenti. Ti so s svojim obiskom tudi naznanili pomlad v prestolnici, v tekočem letu pa napovedali dobro celi državi.