V Kinu Šiška bo Trentemoller z zasedbo predstavil album Fixion

Ljubljana, 13. februarja - V CUK Kino Šiška bo nocoj nastopil danski multiinstrumentalist in producent Trentemoller, ki bo z zasedbo predstavil aktualni album Fixion. Ta odraža zorenje glasbenikovega ustvarjanja, razpetega med elektronsko in indie sfero, med futuristično glasbeno produkcijo in melanholično retro atmosfero 80. let. Pričakovati je tudi starejše uspešnice.