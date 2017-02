Kandidatu za predsednika vrhovnega sodišča Florjančiču podpora mandatno-volilne komisije DZ

Ljubljana, 9. februarja - Mandatno-volilna komisija je DZ sklenila predlagati, naj na mesto predsednika vrhovnega sodišča imenuje vrhovnega sodnika Damijana Florjančiča. Za takšen sklep je glasovalo 11 članov komisije, proti pa jih je bilo pet. Stališči so sicer predstavili le v SMC in SDS. V prvi so napovedali, da bodo Florjančiča podprli, v SDS pa so mu podporo odrekli.