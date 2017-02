Na Prešernov dan prešerno, a ne brez kritike odnosa do kulture

pripravilo uredništvo za kulturo

Ljubljana/Vrba/Kranj, 8. februarja - Dan, ko se z državnim praznikom spominjamo Franceta Prešerna ter pomena, ki ga imata kultura in jezik za državo in narod, je tudi letos minil v znamenju večjih in manjših prireditev po državi. Osrednja slovesnost je bila v Vrbi, v Ljubljani pa je še odzvanjala kritika o stanju slovenske kulture in umetnosti, izražena na državni proslavi.