Cerar na Prešernovem smenju poudaril pomen kulture in ustvarjalcev

Kranj, 8. februarja - Kranj se je na današnji kulturni praznik znova vrnil v čas Franceta Prešerna. Tradicionalni, že 15. Prešernov smenj je odprl premier Miro Cerar, ki je poudaril pomen kulture. "Naš Prešeren bo živ in slovenski kulturni praznik bo imel svoj smisel le z novimi in novimi generacijami umetnikov, poustvarjalcev in osveščene publike," je dejal.