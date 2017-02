Ljubljansko letališče lani z manj potniki, januarja krepka rast

Brnik, 7. februarja - Na ljubljanskem letališču so lani zabeležili 1,4 milijona potnikov oz. 2,3 odstotka manj kot predlani. So pa letošnje leto začeli veliko bolje kot lansko, in sicer so imeli januarja 21,5 odstotka več potnikov kot v prvem mesecu lani, so danes sporočili iz družbe Aerodrom Ljubljana, ki upravlja z letališčem.