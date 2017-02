Lisca prodala lani za osem odstotkov več, rast dobička 29-odstotna

Sevnica, 8. februarja - Prodaja skupine Lisca, ponudnice pretežno ženskega perila in kopalk lastnih blagovnih znamk, ki v matični in hčerinskih družbah v osmih državah zaposluje 770 ljudi, je lani dosegla 31,75 milijona evrov in predlanski izid presegla za osem odstotkov. Liscin čisti dobiček, ki je za 29 odstotkov presegel predlanskega, je znašal 3,19 milijona evrov.