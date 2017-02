Fištravec zagotavlja normalno delovanje mariborskih šol in vrtcev

Maribor, 7. februarja - Nobena mariborska šola ali vrtec ne bo hladna in nobena ne bo v takem stanju, da ne bi mogla funkcionirati, res pa je, da se bomo morali za to skupaj potruditi, se je danes mariborski župan Andrej Fištravec odzval na očitke ravnateljev o premalo sredstvih za nujne investicije. Pri tem pa računa tudi na racionalno porabo v šolah in vrtcih.