V Brežicah 7. dnevi podjetniških priložnosti

Brežice, 7. februarja - Brežiški Zavod za podjetništvo, turizem in mladino danes začenja 7. dneve podjetniških priložnosti 2017, v okviru katerih bodo v nekdanji brežiški mestni hiši pripravili vrsto brezplačnih predavanj in delavnic. Na predavanjih do srede marca se bodo najprej posvetili posredovanju znanja, ki je pomembno za učinkovito javno nastopanje.