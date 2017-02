Zastopnik Yorka za Delo: Smiselno bi bilo združiti turistične dele DZS s Savo in Istrabenzom

Ljubljana, 7. februarja - Konsolidacija Term Čatež in Marine Portorož, turističnega dela skupine DZS, s Savo in Istrabenzom bi bila smiselna, je za časnik Delo povedal ustanovitelj sklada Elements Capital Partners in zastopnik sklada York Savvas Liasis, a končne odločitve še ni. Sklade zanima tudi nakup NLB in Abanke ter terjatev do Tuša.