Pogovori o prispevni stopnji za poklicne pokojnine spet čez 14 dni

Ljubljana, 6. februarja - Predstavniki sindikatov s člani na težkih delovnih mestih, ki so na protestu januarja zahtevali vrnitev prispevne stopnje za poklicne pokojnine na stopnjo, ki je bila v veljavi do konca leta 2016, so se danes sestali s predstavniki ministrstva za delo. Vendar odgovorov, ki so jih iskali, niso dobili. Pogovore bodo nadaljevali čez 14 dni.