Ljubljanica in Vipava se razlivata na območjih vsakoletnih poplav

Ljubljana, 5. februarja - Reki Ljubljanica in Vipava sta ponoči v zgornjem toku znova porasli preko opozorilnih pretokov in se razlivata na območjih vsakoletnih poplav. Se je pa njuno naraščanje ustalilo. Po napovedi hidrologov bodo ob predvidenih močnejših padavinah drevi in v noči na ponedeljek reke in manjši vodotoki po državi vnovič začeli naraščati.