Katičeva poudarila pomen prostovoljnih gasilcev pri zaščiti in reševanju

Selnica ob Dravi, 4. februarja - Prostovoljni gasilci so najpomembnejši steber zaščite in reševanja, zato jim je potrebno dati vso podporo, je na srečanju ob dnevu predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez danes v Selnici ob Dravi dejala ministrica za obrambo Andreja Katič in se jim zahvalila za njihovo delo.