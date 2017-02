Židan z župani severnoprimorske regije o Vrtojbensko-Biljenskih gričih in namakalnem sistemu Vogršček

Ajdovščina, 3. februarja - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan se je danes udeležil seje sveta severnoprimorske regije v Ajdovščini, kjer se je z župani pogovarjal o nadaljnjem razvoju vinogradov na območju Vrtojbensko-Biljenskih gričev. Govorili so tudi o postopkih obnove zadrževalnika Vogršček in pripadajočega razvodnega sistema.