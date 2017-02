Celjski dijaki Pahorju predstavili uporabo tehnologije navidezne resničnosti v učne namene

Celje, 3. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Šolski center Celje, Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije, kjer se je seznanil z uporabo tehnologije navidezne resničnosti (VR) v učnem procesu. Dijaki so predstavili tudi projekt, s katerim so kristalno dvorano predsedniške palače pokazali v tehnologiji navidezne resničnosti.