Karte za nihalko na Veliko planino na spodnji postaji znova naprodaj

Ljubljana, 3. februarja - Po požaru, ki je popolnoma uničil gostilno Pod žičnico pri spodnji postaji nihalke na Veliko planino in sistem prodaje kart, so slednjega že vzpostavili. Obiskovalci Velike planine bodo lahko tako vozovnice ponovno kupili pri spodnji postaji nihalke, so sporočili iz družbe Velika planina.