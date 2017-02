ZN: V Mjanmaru umrlo več sto pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya

Ženeva, 3. februarja - Združeni narodi so danes v Ženevi opozorili, da je štirimesečno vojaško posredovanje proti pripadnikom muslimanske manjšine Rohingya najverjetneje zahtevalo več sto smrtnih žrtev med pripadniki manjšine. V mjanmarski zvezni državi Rakhine so se dogajale grozljive zlorabe nad civilisti, so še opozorili ZN.