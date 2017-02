Cerar podpredsednika SMC Brgleza pozval k odstopu s te funkcije

Ljubljana, 3. februarja - V kabinetu predsednika DZ Milana Brgleza so za STA potrdili, da je premier in predsednik največje vladne stranke Miro Cerar Brgleza pozval k odstopu z mesta podpredsednika SMC. Napetosti v stranki so narasle po tem, ko je Brglez nasprotoval sprejemu novele zakona o tujcih, za katero pa Cerar stoji. Več informacij je pričakovati danes.