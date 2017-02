V Ljubljani razglasili najboljše restavracije in trgovine

Ljubljana, 2. februarja - Na Ljubljanskem gradu so danes podelili nagrade najboljšim restavracijam in trgovinam v Ljubljani in regiji. Najbolje ocenjene restavracije so Strelec, Atelje, JB, Maxim, Slon 1552 in Restavracija Cubo. Najbolje ocenjene trgovine pa so Galerija steklarne Rogaška, Honey House, Piranske soline, Kodre, Germ in Katarina Silk.