Gorenjski gospodarstveniki Erjavca opozorili na težave pri izvozu

Kranj, 2. februarja - Gorenjski gospodarstveniki so na današnjem srečanju z ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem, ki ga je v Kranju pripravila območna enota Gospodarske zbornice Slovenije, pohvalili gospodarsko diplomacijo. Zaželeli pa so si še več trgovinskih sporazumov med državami in pomoči pri prodoru na nove trge ter ministra opozorili na nekatere težave.