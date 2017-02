Večer: Fištravec ovaden tudi zaradi in-house pogodb

Maribor, 2. februarja - Zaradi in-house pogodb so kriminalisti po poročanju današnje izdaje časnika Večer ovadili mariborskega župana Andreja Fištravca in direktorja Mariborskega vodovoda Danila Burnača. Osumljena zlorabe uradnega položaja očitke zavračata in opozarjata na nedorečeno zakonodajo na tem področju. Skupno župana bremenijo štiri kazenske ovadbe.