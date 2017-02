Institut Jožef Stefan s koordinacijo partnerstev na področju pametnih mest in skupnosti

Ljubljana, 2. februarja - Institut Jožef Stefan je uspešno kandidiral na razpisu za strateško razvojno-inovacijska partnerstva v okviru strategije pametne specializacije. Partnerstva bodo koordinirali na dveh prioritetnih področjih, in sicer na področju tovarne prihodnosti ter na področju pametnih mest in skupnosti. Slednjega so predstavili na današnjem dogodku.