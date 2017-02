Posledice Trumpove gospodarske in trgovinske politike še velika neznanka

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 2. februarja - Ameriški analitiki in tudi državni uradniki, kot je med drugim celoten Odbor za odprti trg centralne banke Federal Reserve (Fed), še vedno skušajo ugotoviti, kaj bo prinesla prihodnost pod predsednikom Donaldom Trumpom. Borzna gibanja napovedujejo optimizem, vendar pa izjave o mednarodni trgovini in imigraciji vzbujajo skrb.