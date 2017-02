Zanimanje za Ptujski grad in stalne zbirke lani še naraslo

Ptuj, 4. februarja - Zanimanje za Ptujski grad in stalne zbirke najstarejšega slovenskega mesta, s katerimi upravlja Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, je lani še naraslo in preseglo dolgoletno povprečje. Skupaj so beležili 65.500 obiskovalcev, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Za desetino več je bilo domačih, za skoraj 14 odstotkov pa tujih obiskovalcev.