Računsko sodišče štirim bolnišnicam izdalo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 31. januarja - Računsko sodišče je o pravilnosti sklepanja pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v letih 2012 in 2013 štirim bolnišnicam izreklo mnenje s pridržkom, in sicer Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošni bolnišnici Trbovlje, Splošni bolnišnici Brežice in Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna.