Študija: Kajenje svetovno gospodarstvo stalo 1300 milijard evrov

Pariz, 31. januarja - V študiji so strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in neprofitne organizacije American Cancer Society ugotovili, da je kajenje leta 2012 svetovno gospodarstvo stalo več kot 1300 milijard evrov. To je enako skoraj dvema odstotkoma svetovnega bruto domačega proizvoda, od tega skoraj 40 odstotkov bremena pade na države v razvoju.