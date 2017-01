Trumpove omejitve vstopa v ZDA ne veljajo za uslužbence ZN in Avstralce

New York/Canberra, 31. januarja - Združeni narodi so dobili zagotovila Washingtona, da prepoved vstopa v ZDA za državljane sedmih muslimanskih držav, ki jo je uvedel novi predsednik ZDA Donald Trump, ne bodo veljale za uslužbence ZN iz teh držav in bodo lahko prišli na delo na sedež organizacije v New Yorku. Izjemo si je priborila tudi Avstralija.