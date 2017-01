Ob Ptujskem jezeru nov primer laboda s ptičjo gripo

Ljubljana, 30. januarja - Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) je danes Upravo RS za varno hrano, veterino in varstvo rastlin obvestil o pozitivnem rezultatu preiskav na H5N8 pri labodu grbcu. Labod je bil najden poginjen ob Ptujskem jezeru v Markovcih. Gre za desetega laboda, pri katerem so ugotovili prisotnost aviarne influence podtipa H5N8, so sporočili iz uprave.