Odločitev Trumpa o omejitvi vstopa v ZDA še vedno buri duhove

pripravila Vesna Rojko

Washington/London/Bagdad, 30. januarja - Po svetu so se tretji dan nadaljevali protesti in kritične obsodbe odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa za začasno prepoved vstopa beguncem in državljanom sedmih muslimanskih držav. Kritikam v ZDA in prizadetih držav ter pozivom k ponovni preučitvi odločitve so se pridružile številne mednarodne in regionalne organizacije.