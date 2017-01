V svetu obsodbe in opozorila po Trumpovi odločitvi

New York/Kairo/Adis Abeba, 30. januarja - V svetu se nadaljujejo obsodbe odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa o začasni prepovedi vstopa beguncem in državljanom sedmih muslimanskih držav. Kritikam prizadetih držav in pozivom k ponovni preučitvi odločitve so se pridružile številne mednarodne in regionalne organizacije, med njimi ZN, Organizacija islamskega sodelovanja, Afriška unija.