Prvi mož Cimosa Rosendahl: Brez dogovora bodo vsa dosedanja prizadevanja brez vrednosti

Koper, 30. januarja - Uprava Cimosa je skupaj z vodstvom hrvaškega dela skupine in predstavniki zaposlenih danes v Kopru pozvala vladi Slovenije in Hrvaške k dogovoru za rešitev podjetja. Prvi mož Cimosa Gerd Rosendahl je poudaril, da so uspeli prestrukturitati družbo in dobiti nova naročila, da pa bodo vsa dosedanja prizadevanja brez vrednosti, če ne pride do dogovora.