Na sprejemu diplomatskega zbora o zagotavljanju varnosti in krepitvi EU

Brdo pri Kranju, 30. januarja - Predsednik republike Borut Pahor in premier Miro Cerar sta danes na Brdu pri Kranju priredila sprejem za diplomatski zbor ob začetku novega leta. Izpostavila sta pomen ohranjanja mednarodnega miru in varnosti ter se v okviru tega zavzela za posodobitev zveze Nato in Slovenske vojske. Posebej sta izpostavila tudi potrebo po krepitvi EU.