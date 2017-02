Na dogodku Ne teslo, Tesla bom o priložnostih v naravoslovnih in tehničnih poklicih

Ljubljana, 31. januarja - Slovenski dijaki so, sodeč po rezultatih zadnje raziskave znanja TIMSS Advanced 2015, najboljši v fiziki na svetu. Odgovore na to, kaj lahko s temi znanji ustvarijo, bodo lahko izvedeli na sredinem dogodku Ne teslo, Tesla bom, ki bo v sredo z začetkom ob 12.30 v okviru vseslovenskega projekta Inženirke in inženirji potekal na Gimnaziji Bežigrad.